Alarmujące doniesienia. Zakaźna choroba rozprzestrzenia się w Europie

Liczba zgłoszonych do WHO przypadków wzrosła globalnie z 500 tys. w 2000 roku do 5,2 mln w 2019 roku. Póki co, w 2023 roku odnotowano łącznie ponad 4,5 mln przypadków. WHO jednak podkreśla, że są też przypadki niezgłoszone i szacuje, że rzeczywista liczba zakażeń wynosi na całym świecie rocznie niemal 400 mln.