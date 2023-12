"Osobiście dopilnujemy". Deklaracja Tuska ws. projektu o cenach prądu

- Ten projekt idzie do źródła problemu. Wiemy jak blokowane były przez 8 lat odnawialne źródła energii, jak uzależniano nas od węgla i węglowodorów. Zapowiadaliśmy w kampanii, że chcemy zmiany w tym zakresie. Zmiana musi nadejść szybko, bo będziemy musieli co chwilę mrozić ceny energii. Poprawki będą zgłaszane, by ustawa nie budziła wątpliwości. Wczoraj była mowa o wywłaszczeniach. Okazało się, że o wywłaszczeniach nie ma mowy. Była "inba", że jakiś lobbysta znalazł się w metadanych pliku. Okazało się, że to Bogu ducha winny pracownik Sejmu, który wprowadza teksty ustaw do systemu i robił to też, gdy PiS miało większość - dodał.