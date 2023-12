PiS zwraca się do TK. Jest odpowiedź Hołowni

Stanowisko Donalda Tuska

Swoje zdanie wyraził także Donald Tusk. - Jeśli chodzi o realia polityczne w tej Izbie, to nie ma większości na postawienie przed Trybunałem Stanu byłych ministrów, premierów, prezydentów z PiS-u. Są instytucje takie jak Krajowa Rada Radiofonii, Narodowy Bank Polski, gdzie ta wymagana większość do postawienia przed TS jest niższa i taka potencjalne możliwość istnieje. To jest warunek potrzebny, ale nie jedyny i nie najważniejszy - stwierdził Tusk, dodając, że politycy nie zrobią niczego, co mogłoby naruszyć stabilność czy podważyłoby reputację Polski w Europie.