Ustawa wiatrakowa. PiS zapowiedziało wniosek do prokuratury i CBA

Szczucki wyraził również swoje wątpliwości co do autorstwa projektu, sugerując, że nie mogli go przygotować posłowie. - Zadajemy pytanie, kierujemy je do wszystkich posłów: kto jest autorem tej ustawy, kto go przygotował, który lobbysta, które przedsiębiorstwo zainteresowane zarobieniem dużych pieniędzy przygotowało ten projekt ustawy? - zwrócił się polityk PiS do opozycji.