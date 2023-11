Chorosińska u Morawieckiego. Rozmawiali o obietnicy sprzed 2 lat

- Powstanie ustawa, która będzie zapewniała status artysty zawodowego dziesiątkom tysięcy, bo to jest łącznie grupa licząca około 60 tys. artystów, którzy mają dzisiaj bardzo trudną sytuację - często brak uprawnień emerytalnych, brak składek, brak jakichkolwiek dochodów. Chcemy, by to się zmieniło. By możliwość twórczości się rozszerzyła, by zmieniła się także sytuacja społeczna tych ludzi. Chcemy, krótko mówiąc, ich wesprzeć - zapowiadał Kaczyński.