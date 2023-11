Wypadek z udziałem byłej minister zdrowia. Prokurator umorzył śledztwo

Przeprowadzone śledztwo było drobiazgowe. Zebrano obszerny materiał dowodowy, w tym opinie biegłych, które potwierdziły brak winy kierującej autem kobiety. Mimo że 69-latek trafił do szpitala w Krotoszynie, to prokuratura jednoznacznie uznała, że to on jest odpowiedzialny za spowodowanie wypadku - czytamy na ostrow.eska.pl