Hołownia dostał nietypowe pytanie. Dziennikarze wybuchnęli śmiechem

- Ja dzisiaj się skupiam na funkcji marszałka Sejmu, na którą umówiłem się na dwa lata. Wiem, że to mało czasu, ale wiem też, że to jest tyle czasu, ile wystarczy, żeby ten Sejm zmienić i sprawić by był miejscem - wewnątrz i z zewnątrz - kojarzącym się lepiej niż do tej pory - odparł polityk.