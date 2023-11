Hołownia zapowiada. "Pokażę skarby"

- My, starsi, głosując dzisiaj, układamy życie Wam na znacznie dłużej niż sobie samym, bo my prędzej się "odmeldujemy" z tego świata. Ale to wy będziecie dłużej dźwigali skutki naszych decyzji. Więc żeby to było bardziej sprawiedliwe, powinniśmy sprawić, by już dzisiaj więcej młodych wyborców weszło do systemu - powiedział, zwracając się do licealistów.