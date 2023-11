Jest decyzja. Marszałek Sejmu wybrany

- Ja przyszedłem do polityki spoza polityki. Nie znam jej wszystkich trików, ale znam jej serce, o których czasem, zbyt często się zapomina. Polityka to nie przemoc, polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z gali MMA, to dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam wyraźnie: dość już tego, co było. Ma się zmienić tylko partia, ma się zmienić polityka. Ona zaczęła się psuć od Sejmu i od Sejmu musi się zacząć naprawa - mówił Hołownia.