Pracownicy TVP chcą pieniędzy. Mają "potrzeby świąteczno-zimowe"

W minionym tygodniu Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP Wizja wraz z Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Radia i Telewizji zwrócił się do władz spółki o jednorazowy dodatek świąteczny w wysokości 2 tys. zł dla każdego pracownika. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, podobny wniosek w ubiegłym roku został odrzucony, przy czym wówczas apelowano o to, by wypłacić takie świadczenia w wysokości tysiąca złotych.