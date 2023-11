Elżbieta Witek traci fotel marszałka. Taką dostanie odprawę

Właśnie w takiej sytuacji znajduje się obecnie Elżbieta Witek, która straciła stanowisko marszałka, ale nadal pełni funkcję posła. Wynagrodzenie posła wynosi 12,8 tys. zł brutto, co oznacza, że przez trzy miesiące Witek ma prawo do dodatku do swojego marszałkowskiego wynagrodzenia, co w sumie może wynieść prawie 32 tys. zł brutto. To jest jej "odprawa".