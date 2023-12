Tylko w WP: PiS broni Glapińskiego. Posłowie skarżą przepisy ustawy o Trybunale Stanu do TK

Zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu, podjęcie przez sejmową większość uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności przed TS szefa banku centralnego powoduje jego zawieszenie. W razie postawienia Adama Glapińskiego w stan oskarżenia, zostanie on zawieszony w pełnieniu obowiązków, a jego funkcję - do odwołania - będzie pełnić pierwsza wiceprezes NBP Marta Kightley.