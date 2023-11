Epidemia w Danii. Dr Grzesiowski apeluje do Polaków

W Danii zapanowała epidemia krztuścia - ostrej choroby zakaźnej, która najczęściej dotyka dzieci i młodzież (inaczej koklusz). Od września tamtejszy instytut zdrowia publicznego, Statens Serum Institut (SSI), odnotowuje coraz bardziej wyraźny wzrost zachorowań. We wrześniu - 736, w październiku - 1131, a w okresie od 13 do 19 listopada - kolejnych 349. Duńskie służby zapewniają, że sytuacja jest stale monitorowana. Nic nie wskazuje jednak na to, by w najbliższym czasie uległa poprawie. A wręcz odwrotnie - zdaniem lekarzy epidemia nie osiągnęła jeszcze apogeum.