Akcja ABW w domach posłów. Politycy PiS pełni obaw?

Z ustaleń Onetu wynika, że przedstawiciele PiS spodziewają się, że "to dopiero początek". "W PiS zaczęto realnie brać także pod uwagę scenariusz, w którym może dojść do zatrzymania nie tylko Zbigniewa Ziobro, ale samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, szukając pretekstu do uchylenia mu immunitetu" - czytamy.