Złożone przez prokurator Ewę Wrzosek wnioski do sądów, mające zablokować działania PiS w sprawie mediów publicznych, powstały poza siedzibą prokuratury - ustalił dziennikarz WP Patryk Słowik . "Wniosek wysłano na poczcie znajdującej się kilkadziesiąt metrów od siedziby międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance. Zeskanowano go na urządzeniu, którym nie dysponuje prokuratura, zaś dysponuje Clifford Chance" - dowiedziała się WP. Kancelaria ta po zmianie władzy obsługuje media publiczne.

"W nawiązaniu do dzisiejszego artykułu red. Patryka Słowika pt. 'Sienkiewicz, Wrzosek, Wolne Sądy i wniosek. Jak prokurator walczyła o wolne media' informuję, iż Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo w sprawie wniesienia do kilkunastu sądów okręgowych na terenie kraju pism procesowych datowanych na 30 listopada 2023 roku, oznaczonych m.in. jako 'wniosek prokuratora o zabezpieczenia roszczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie'" - czytamy w komunikacie na stronie Prokuratury Krajowej.

"Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, wziąć udział w każdym postępowaniu, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. Decyduje sąd. To za komentarz. A dla przypomnienia - prokuratorem generalnym 30 listopada 2023 r. był kolega partyjny Ziobro - niejaki Warchoł. Kto pamięta ich pomysły na praworządność i ochronę interesu społecznego?" - napisała na swoim profilu na platformie X prokurator Ewa Wrzosek, odnosząc się do tekstu Patryka Słowika.

29 listopada poseł Bartłomiej Sienkiewicz (obecnie minister kultury), skierował do prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie wniosek o podjęcie czynności zmierzających do zabezpieczenia roszczeń o stwierdzenie nieważności/uchylenia uchwał dotyczących mediów publicznych. Pismo to wysłał również do pracującej w mokotowskiej prokuraturze Ewy Wrzosek.