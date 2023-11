"Agent Tomek" nie kłamie ws. układu PiS ze służbami? Pokazał dowody

Materiały z operacji "Kineret" i "Tower"

Dokumenty, które im dano do wglądu świadczą, że "Kaczmarek mówi prawdę". Są to ściśle tajne materiały spraw operacyjnych o kryptonimach "Kineret" i "Tower". Dotyczyły one Zenona Kosiniaka-Kamysza, polityka PSL i podsekretarza stanu w MON (2008-2009), prywatnie bratanka Władysława Kosiniaka-Kamysza, jednego z liderów przyszłej koalicji rządowej. Miało z nich wynikać, że "figurant" przyjął łapówkę. Jednak, jak piszą dziennikarze "GW", nie wynika to jasno z przedstawionych w materiałach dowodów, m. in. zdjęć.