"Agent Tomek" miał skompromitować TVN. Kinga Rusin potwierdza: wprosił się do stolika

- Nie wiedziałam, że byłam celem operacyjnym "agenta Tomka". Widziałam go raz w życiu - w Krakowie, kiedy wprosił się do stolika, przy którym siedziały osoby z TVN. Nigdy później go już nie widziałam - mówi Wirtualnej Polsce dziennikarka Kinga Rusin. Była kompletnie zaskoczona doniesieniami mediów.