Afera ws. Mariana Banasia. Sejmowa komisja do Spraw Kontroli Państwowej zaopiniowała wnioski prezesa NIK

Komisja ds. kontroli państwowej zaopiniowała wnioski prezesa NIK Mariana Banasia o odwołanie trojga wiceprezesów: Ewy Polkowskiej, Wojciecha Kutyły oraz Mieczysława Łuczaka. Nowym wiceprezesem NIK ma zostać Małgorzata Motylow. Posiedzenie komisji było burzliwe, a konieczna była nawet przerwa.



- Posiadam takie poświadczenie z lipca 2018 r. - odpowiedziała Małgorzata Motylow, zaznaczając, że ma doświadczenie potrzebne do pełnienia funkcji wiceszefa NIK.

Posłanka PO Elżbieta Stępień w tym momencie dyskusji zauważyła, że w drzwiach widziała zaglądającego do sali prezesa Mariana Banasia. - Jeśli ma odwagę niech przyjdzie - powiedziała. - Nie, nie żartuję - odpowiedziała na wątpliwości szefa komisji. Prezes Banaś nie pojawił się na sali, a posłowie opozycji dalej zadawali kandydatce pytania.

- Chciałbym wiedzieć, czy faktycznie - jak twierdzą media - jest pani znajomą Marty Kaczyńskiej, bo artykuły prasowe mówią, że od niej zależy pani kariera? - dopytywał Robert Kropiwnicki (PO). Motylow przekonywała o swoim przygotowaniu i nadzorowaniu wielu kontroli za czasów poprzedniego prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego, ale wątku o Marcie Kaczyńskiej w swoich wyjaśnieniach nie poruszyła. Kropiwnicki nie wrócił do sprawy.

Burzliwy początek i przerwa

Wniosek prezesa NIK Mariana Banasia ws. powołania Małgorzaty Motylow na stanowisko wiceprezesa był czwartym rozpatrywanym przez komisję. Pierwsza część obrad rozpoczęła się o godz. 14, choć posłowie opozycji zapowiedzieli złożenie wniosku o odroczenie. Argumentowali to nieobecnością głównego zainteresowanego - prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wniosek podczas głosowania upadł - 3 członków komisji było za, 5 przeciw.

Podczas głosowania pierwszego z wniosków (o odwołanie Ewy Polkowskiej ze stanowiska Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli - przyp. red.) doszło do remisu. 4 osoby głosowały za, tyle samo przeciw. Tuż po głosowaniu przewodniczący Wojciech Szarama (PiS) poinformował o przerwie w obradach do godziny 17. Ten termin został przesunięty - informował z Sejmu reporter WP Klaudiusz Michalec.

Po przerwie pytania. "Czystka w NIK"

Po przerwie przedstawiciel Biura Analiz Sejmowych odniósł się do wyniku głosowania. W jego ocenie wobec remisu należy głosować do skutku. Posłowie opozycji nie chcieli zgodzić się na powtórne głosowanie. - To skandal, który wygląda na zabawę w pobite gary - mówiła poseł Elżbieta Stępień z PO.