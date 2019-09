Afera ws. prezesa NIK. PO-KO składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

- W związku z ostatnimi doniesieniami składamy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa NIK - poinformował na konferencji w Sejmie Mariusz Witczak (PO-KO). Opozycja domaga się także dymisji Mariana Banasia.

- Kwota wynajmu kamienicy była rażąco niska, zresztą sam prezes NIK przyznał że była poniżej wartości rynkowej. Gdyby statystyczny Polak tak zrobił, to miałby 10 kontroli na głowie oraz postępowanie karno-skarbowe - mówił Mariusz Witczak. Poseł PO-KO dodał, że Marian Banaś "nie chce iść na urlop, bo wymienia swoich wiceprezesów". - On chce nadal rządzić w NIK, to sytuacja skandaliczna - dodał parlamentarzysta opozycji.