Maciej Wąsik o kontroli oświadczenia majątkowego Mariana Banasia: muszą być dopełnione wszelkie procedury

Maciej Wąsik, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, nadzorujący działanie CBA, uważa, że dobrze się stało, że szef NIK Marian Banaś poszedł na bezpłatny urlop. - To dobra decyzja, gdy pojawiają się watpliwości - stwierdził.

- Muszą być dopełnione wszelkie procedury - tłumaczył zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. - To w istocie głęboka lustracja majątkowa, trzeba m.in. wystąpić do sądu o uchylenie tajemnicy bankowej, by mieć dostęp do kont osoby, której oświadczenie się kontroluje - wyjaśniał.