"Afera wiedeńska". Ruch prokuratury

- Prokuratura Okręgowa w Łodzi została wyznaczona do postępowania w tej sprawie. Na tym etapie prowadzone są czynności sprawdzające. Chodzi o zawiadomienie posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha i grupy innych posłów. Zawiadomienie powstało w związku z emisją odcinka "Superwizjera TVN". Zwróciliśmy się o materiały do redakcji i stosowne dokumenty do CBA. Po zapoznaniu się z dokumentacją podejmiemy decyzję co do wszczęcia śledztwa w tej sprawie – mówi Wirtualnej Polsce Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.