Afera szczepionkowa na WUM-ie. Tabloid dotarł do nocnej korespondencji. Nowe fakty

"Fakt" dotarł do korespondencji Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Rezerw Materiałowych z 2 stycznia 2021 roku. E-maile dotarły także do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia. Jak ustalił tabloid, z wiadomości wynika, że do Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego trafiły rozmrożone fiolki ze szczepionką na COVID-19. Miały być one natychmiast podane.