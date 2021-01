WUM i afera ze szczepionkami. Nowe ustalenia

Jacek Ozdoba o oświadczeniu rektora WUM: bezwstyd

Afera szczepionkowa na WUM. "Nikt na nich nie naciskał"

- Nikt nie naciskał na spółkę, by wzięła szczepionki, bo się zmarnują. To spółka zgłosiła się po kolejne dawki. Później słyszeliśmy, że WUM obawiał się, że nie uda się wykorzystać w pełni wszystkich dawek szczepionki w okresie świąteczno-noworocznym. Tyle, że to władze spółki zwiększyły pulę z 75 do 450 - powiedział w rozmowie z reporterem WP Sylwestrem Ruszkiewiczem informator znający kulisy sprawy.