Afera sędziowska. Burzliwe przesłuchanie w Sejmie

Prowadząca posiedzenie posłanka PiS Małgorzata Janowska nawiązała do twierdzeń przesłuchiwanego przedsiębiorcy o "znajomościach Wojciechowskiego w sądach" i zwróciła się do pełnomocniczki dewelopera z pytaniem, czy wie, jak doszło do wydania dwóch jednakowych wyroków. – Oczywiście, podobieństwo tych wyroków było widoczne, to nie ulega wątpliwości. Zresztą Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że wady uzasadnienia są na tyle poważne, że należy sprawę uchylić i przekazać do ponownego rozpoznania. Wpływu pozaprocesowego w tych sprawach nie było – zapewniała pani mecenas.