Milioner wystąpił w Sejmie. Nowa odsłona wojny ministra z deweloperem

To między innymi za ten komentarz znany milioner domagał się przeprosin i wpłaty 100 tys. zł na cel charytatywny. Żądał, by wiceminister nie tylko przeprosił go w mediach, ale także, by pokajał się… z mównicy podczas posiedzenia Sejmu. Chciał także, by sąd nałożył na polityka całkowity zakaz jakichkolwiek wypowiedzi na jego temat. Aby zdyscyplinować Żalka, sąd miałby wydać tzw. postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia: jeśli poseł złamie zakaz, będzie musiał w ciągu 7 dni zapłacić milionerowi... 50 tys. zł za każdy komentarz. Gdyby sąd przychylił się do wniosku dewelopera, byłby to pierwszy taki przypadek w historii polskiego parlamentaryzmu.