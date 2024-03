Afera przed wyborami. Kandydatka na radną okradła drogerię

Kobieta została oskarżona o czyn z art. 278 par. 1 Kodeksu karnego, za co grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawa trafiła na wokandę Sądu Rejonowego w Chełmie, ale jesienią ubiegłego roku zmieniły się przepisy - podwyższono kwotę, od której kradzież uznawana jest za przestępstwo z 500 do 800 zł. Tym samym, jak czytamy w postanowieniu, wyrokiem z 5 października 2023 r. sąd uznał oskarżoną winną zarzucanego jej czynu, przyjmując, że wyczerpuje on znamiona wykroczenia. Jednocześnie wymierzył jej karę 1000 zł grzywny z zaliczeniem okresu zatrzymania od godz. 16:45 25.10 do 11:45 26.10.22 r.