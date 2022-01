Afera Pegasusa. OKO.press: sąd nie wie, jakich narzędzi używa CBA podczas operacji

"Żadna służba nie jest zobligowana do wskazania we wniosku o zarządzenie kontroli operacyjnej sposobu jej przeprowadzenia, a dla sądu nie jest to informacja, która mogłaby mieć wpływ na sposób rozstrzygnięcia wniosku" - czytamy w odpowiedzi rzeczniczki prasowej Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzi Beaty Adamczyk-Łabudy.