Afera mailowa. Wyciekł mail Morawieckiego o Białorusi. "Polityczne złoto"

Afera mailowa. Morawiecki o "politycznym złocie"

W innej wiadomości premier wskazał, w jaki sposób rząd może skorzystać na kryzysie za wschodnią granicą. "Z całym szacunkiem dla walki Białorusinów, to też jest polityczne złoto dla nas" - napisał. Morawiecki zaproponował, by do Polski na "miniszczyt" przyjechał ówczesny sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Poza nim w szczycie udział wzięliby przedstawiciele m.in. Grupy Wyszehradzkiej. "To by było wow" - stwierdza szef rządu.