Wyłudzali pieniądze od ludzi. 13‑latka zatrzymana

Mieszkanka Pragi Północ została oszukana pod koniec października br. Telefon, który odebrała od rzekomego policjanta, zapoczątkował całą akcję, która zakończyła się przekazaniem pieniędzy oszustom. Rzekomy policjant wyjaśnił kobiecie, że jej syn i synowa przebywają w komisariacie na Żytniej, ponieważ syn spowodował wypadek - potrącił kobietę w ciąży, która straciła dziecko i może umrzeć . "Policjant" poinformował seniorkę, że trzeba wpłacić kaucję, żeby "wykupić" syna z policji, by nie poszedł do więzienia.

Szczegółowe ustalenia, co do okoliczności tego przestępstwa prowadzili policjanci z Wydziału Kryminalnego wyspecjalizowani w zatrzymywaniu oszustów działających metodą "na legendę" oraz policjanci Wydziału ds. Nieletnich i Patologii komendy Policji na Pradze Północ, którzy już wcześniej wykonali własne rozpoznanie wśród nieletnich zamieszanych w ten rodzaj przestępczości.

Operacyjni zweryfikowali wszystkie informacje, do których dotarli i wytypowali do tej sprawy 13-latkę z Targówka. To ona miała odebrać pieniądze od seniorki. Policjanci ustalili również, że nastolatka pod koniec listopada br. została zatrzymana do podobnej sprawy przez policjantów z Białegostoku. W poniedziałek kryminalni i policjanci "od nieletnich" zatrzymali dziewczynę.