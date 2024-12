Ujawnienie danych sygnalistki. RPO pisze do Wieczorka

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wystosował list do Dariusza Wieczorka, prosząc go o "przesłanie kopii pism przytoczonych we wskazanych publikacjach prasowych, w tym otrzymanych od przewodniczącej związku zawodowego, a także korespondencji Ministerstwa z Uniwersytetem Szczecińskim dotyczącej tej sprawy".