Wyłudzali pieniądze z tarczy antykryzysowej. Dorobili się 12 mln zł

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że proceder, którym w okresie od grudnia 2019 roku do lipca 2021 roku trudnili się zatrzymani, polegał na zgłaszaniu fikcyjnej liczby pracowników w prowadzonych przez siebie firmach. Proceder polegał na zgłaszaniu fikcyjnych pracowników z wcześniejszą datą (ok. 120 osób), na skutek czego otrzymywali dofinansowanie do każdego z rzekomo zatrudnionych pracowników.