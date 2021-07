Afera mailowa. Opublikowano nowe maile szefa KPRM i premiera

Pierwsze informacje z tzw. afery mailowej ujrzały światło dzienne już w czerwcu br. Wówczas w korespondencji upublicznionej na Telegramie brali udział - jak stwierdzono we wpisach na tym portalu społecznościowym - m.in. szef KPRM Michał Dworczyk, premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski czy szef Centrum Analiz Strategicznych przy KPRM dr hab. Norbert Maliszewski. Wirtualna Polska ustaliła ponadto, że premier Mateusz Morawiecki używał prywatnej skrzynki mailowej do celów służbowych od czasu wejścia do rządu Prawa i Sprawiedliwości.