Afera mailowa. ABW: doszło do ataku hakerskiego na pocztę Sejmu

Jak ustalił reporter WP Patryk Michalski, premier Mateusz Morawiecki używał prywatnej skrzynki mailowej do celów służbowych od czasu wejścia do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Była to podstawowa forma komunikacji między nim a ministrami, wiceministrami, parlamentarzystami czy przedstawicielami państwowych spółek.