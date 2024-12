Ciepły grudzień sprzyja kleszczom. Eksperci alarmują ws. choinek

- Grudniowa anomalia pogodowa w postaci wysokich - jak na ten miesiąc - temperatur, sięgających 10 stopni C, to niestety świetna temperatura dla kleszczy, które wciąż są aktywne. Może się więc zdarzyć, że wraz z zakupioną choinką przyniesiemy do domu kleszcza - powiedziała PAP biolożka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Anna Wierzbicka.

Choć zwykle obecność kleszczy kojarzy się z wysokimi trawami i łąkami, obecnie można je spotkać niemal wszędzie. - Naturalnie występują tam, gdzie są zwierzęta, gdzie jest gleba, na której coś może rosnąć. Będą to oczywiście parki, wszelkie lasy, ogródki działkowe. A teraz, jak mamy w Polsce też wędrowne kleszcze afrykańskie, to można na nie trafić nawet na plaży - zaznaczyła ekspertka.

Często w miastach kupujemy choinki z ustawionych od kilku tygodni stoisk, jednak - zdaniem dr inż. Anny Wierzbickiej - jeśli kupimy choinkę zamkniętą w siatkę, to niekoniecznie uchroni nas to przed przyniesieniem do domu pajęczaka. Z tak zamkniętego drzewka nie ma on jak wcześniej wypaść. Szanse na uniknięcie kleszcza są większe, jeśli zakupiony przez nas iglak stał już rozłożony przez dłuższy czas.