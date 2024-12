Dzieci ubrały choinkę na osiedlu. Po dwóch dniach już ją ukradziono

Plac między ul. Inowrocławską, Zachodnią i Młodych Techników to miejsce, w którym od 2018 roku rokrocznie gromadzą się zamieszkujący tę część Wrocławia w celu wspólnego świętowania. Największą frajdę z ubierania choinki mają najmłodsi mieszkańcy osiedla. Takiej sytuacji, jak w tym roku na Szczepinie jeszcze nie było.

I dodają, że zwrócili się już z zapytaniem o ten incydent do Zarządu Zieleni Miejskiej.

"Nie chce nam się wierzyć, że zlikwidował ją Zarząd Zieleni Miejskiej, bo przecież była przymocowana do barierki po dawnym schronie i w żaden sposób nie ingerowała w zieleń skweru. Zwróciliśmy się z zapytaniem w tej sprawie do ZZM. Drugą wersją jest kradzież, wandalizm, głupota, na który brak słów i każdy komentarz jest zbędny" - czytamy w opublikowanym na Facebooku komunikacie organizacji.

"Jeśli macie w domu niepotrzebną sztuczną choinkę albo widzicie z okna, jak stoi taka samotnie przy kuble na śmieci, dajcie nam znać, odbierzemy ją od Was. A jak już znajdziemy wśród Sąsiadów nową, to poinformujemy Was o zbiórce ozdób. Pokażmy, że jesteśmy ponad głupotą" - apelują.