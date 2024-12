Silny wiatr i roztopy. Wydano ostrzeżenia

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dotyczące silnego wiatru. Ostrzeżenia obowiązują w pasie od Słupska do Zamościa, obejmując województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie oraz częściowo lubelskie, łódzkie i warmińsko-mazurskie. Alert dotyczy także powiatu sławieńskiego w woj. zachodniopomorskim.

IMGW prognozuje, że wiatr z zachodu osiągnie średnią prędkość do 50 km/h, a w porywach nawet 80 km/h. Ostrzeżenia, które wcześniej miały obowiązywać do godz. 9, zostały przedłużone do godz. 11:59.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu" - podano w aktualizacji.

Roztopy w południowej Polsce

Ostrzeżenia przed roztopami dotyczą powiatów w województwach dolnośląskim, śląskim i małopolskim. IMGW przewiduje wzrost temperatury, co spowoduje topnienie pokrywy śnieżnej do wysokości 1100 m n.p.m. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 3 st. C, a maksymalna od 4 do 6 st. C.

Prognozowane są opady deszczu od 5 do 15 mm, a wiatr osiągnie średnią prędkość od 25 do 40 km/h, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenia przed roztopami będą obowiązywać do godz. 18.

IMGW przekazało też we wpisie na platformie X, że "utrzymująca się kolejny dzień dynamiczna pogoda z porywistym wiatrem, dużym lub całkowitym zachmurzeniem i opadami deszczu, przez cały dzień będzie niekorzystnie oddziaływać na organizm człowieka".

