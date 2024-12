IMGW ostrzega. "Wiatr będzie się wzmagał"

IMGW już wcześniej informował, że bieżący tydzień upłynie pod znakiem wietrznej, mokrej, ciepłej aury, a najbardziej dynamiczna i niebezpieczna pogoda będzie właśnie na początku tygodnia. "W poniedziałek i we wtorek wiatr na obszarze całego kraju może osiągać w porywach 70-80 km/h, a nad samym morzem nawet 90-100 km/h" - podano.

Ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem IMGW wydał wcześniej dla północnych obszarów woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu" - poinformował Instytut.

Niektóre z ostrzeżeń obowiązywały w poniedziałek do godz. 17, jednak te dotyczące woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego - do wtorku do godz. 9.