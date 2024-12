Wichura we Wrocławiu. Silny wiatr przewraca drzewa

- Dość silny i okresami silny południowo-zachodni wiatr wieje ze średnią prędkością od 25 km/h do 45 km/h, w porywach osiąga do 65 km/h - informuje w porannym raporcie IMGW. - Najsilniejszy wiatr utrzyma się do godzin około południowych, chwilami jego prędkość w porywach osiągać może do około 85 km/h - zapowiadają meteorolodzy.