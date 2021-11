Afera mailowa. Doradcy premiera o "bitwie na noże" Mateusza Morawieckiego z Jackiem Kurskim

Chłopik: To Kurski, a nie Ziobro jest mózgiem tamtej mafii

"To nagranie z Wilna jest moim zdaniem dobrym pomysłem (pytanie, czy technicznie udałoby się dograć). Co do kwestii Strefy Starcia to przed chwilą rozmawiałem z Mariuszem i uważam, że to nie jest dobry pomysł, bo wtedy musiałoby być bez widowni i wystawiamy się na prosty atak, że premier boi się ludzi" - stwierdził Piotr Mueller, rzecznik rządu. Rację przyznał mu premier.