Spisek na Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS go wykrył. "Młode wilki" rozbite

I tak Plakwicz i Matczuk poszli z Szydło do KPRM, a Mastalerek został na lodzie. To wtedy zaczęła się między nimi wojna. Ważna bitwa rozegrała się w 2017 r., po tym jak Mastalerek latem namówił Andrzeja Dudę do zawetowania dwóch ustaw sądowych. W odpowiedzi na to Plakwicz i Matczuk, już w ramach własnej spółki, dostali od Polskiej Fundacji Narodowej zlecenia na kampanię "Sprawiedliwe sądy", która była odpowiedzią na ruch Dudy. Zarobili na niej kilkaset tysięcy złotych. Później, na prośbę z Nowogrodzkiej, poszli do Kancelarii Premiera, wtedy już Mateusza Morawieckiego, gdzie odpowiadali za komunikację. Premier szybko się ich pozbył. Trudno mu było pracować z ludźmi Szydło, która wciąż opłakuje swoje odejście z rządu i wini za to Morawieckiego. – Kelnerzy trzymają ze starym PiS, więc Mastalerek postanowił przepisać się do drużyny Morawieckiego, przyjaźni się z Mariuszem Chłopikiem. Wciąż też ma dobre relacje z Dudą, ale Marcin to zwierzę polityczne i wie, że u prezydenta nie ma już żadnych wyzwań – opowiada jego znajomy związany z polityką.