Jarosław Kaczyński: Łukaszenka się do wojny nie posunie

- Zagrożeniem jest działanie bardzo dużej wpływowej grupy wewnątrz Polski, która za nic ma polski interes. Drugie zagrożenie to inflacja, jeśli jej się nie opanuje to może bardzo zaszkodzić gospodarcze i polskim rodzinom. trzecie zagrożenie, to kolejna fala pandemii. Ja bym jednak traktował tę kolejną falę pandemii jako poważne zagrożenie, bo to już są dzisiaj naprawdę duże rozmiary, chociaż wiem, że dzisiaj wielu Polaków się tym nie przejmuje, a poza tym, gdzie gwarancja, że nie będzie piątej fali, że to nie jest coś, co nie tylko nam, ale ludziom na globie całym nie będzie towarzyszyło długo. Bardzo liczę na nowe szczepionki, lekarstwo - odparł Kaczyński, pytany o trzy najważniejsze obecnie zagrożenia, jakie stoją przed Polską.