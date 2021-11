Najnowszy sondaż uderza w PiS. Kaczyński w tarapatach

Poza podium znalazłyby się Konfederacja i Lewica. Według najnowszego sondażu to pierwsze ugrupowanie mogłoby liczyć na 5,5 proc. głosów ankietowanych - to spadek o 2,1 pp., z kolei Lewica na zaledwie 4,9 proc. poparcia (wzrost o 0,2 pp.względem października), co mogłoby wskazywać na fakt, że politycy tego ugrupowania nie znaleźliby się w Sejmie.