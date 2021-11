Sondaż dla WP. PiS zalicza duży spadek. Dobra passa minęła

Po najnowszym sondażu parlamentarnym dla WP powodów do zadowolenia na pewno nie ma Prawo i Sprawiedliwość. Po wzroście w ostatnim sondażu (z 35,4 do 37,1 proc.) PiS zalicza duży spadek poparcia. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego swój głos chciałoby oddać teraz tylko 32,6 proc. wyborców. To mniej o 4,5 pp.w stosunku do badania z zeszłego tygodnia.