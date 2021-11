Jarosław Kaczyński podda się testom na COVID-19. Jak czuje się prezes PiS

Jak donosi portal Interia, wicepremier i prezes PiS jest w dobrej formie i czuje się dobrze. Przebywa na kwarantannie i pracuje z domu. Kilka dni temu wykonał test na koronawirusa, który wyszedł ujemnie. Za kilka dni będzie musiał jednak wykonać kolejny. Ma to związek z wczorajszym spotkaniem w Sejmie z wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim. Ten po południu we wpisie potwierdził, że test, który przeprowadził we wtorek o godz. 11 wraz z grupą innych posłów, wyszedł pozytywnie.