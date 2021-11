TK ogłosił wyrok ws. konwencji praw człowieka. Wawrykiewicz: To sztucznie wykreowany spór prawny

- To, co było przedmiotem środowych rozważań TK Julii Przyłębskiej, to sztucznie wykreowany spór prawny, który w rzeczywistości nie istnieje. Wiedzą to wszyscy prawnicy na świecie, poza rządowymi "orłami Temidy". Wszystkim obywatelom na terenie państw należących do Rady Europy przysługuje prawo do bezstronnego, niezawisłego sądu. I to prawo obecna władza rękoma Julii Przyłębskiej et consortes próbuje nam dzisiaj odebrać - alarmuje adwokat.