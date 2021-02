Adam Bielan ostro o Jarosławie Gowinie. "Apeluję do niego, by się uspokoił"

Jarosław Gowin nie ma żadnych uprawnień do zwoływania ciał statutowych Porozumienia, tym bardziej nie ma uprawnień do wyrzucania kogokolwiek - ocenił Adam Bielan. To kolejna odsłona konfliktu w Porozumieniu.

Share

Adam Bielan Źródło: PAP