Adam Bielan: na rękę dostaję 10 tys. zł. Te pieniądze dają żyć

- Pan wyciąga ze mnie zdania, po których może rozpętać się burza. Chyba w takich okolicznościach wicepremier Jarosław Gowin popłynął - skomentował Adam Bielan pytania o swoje zarobki. Wcześniej stwierdził, że 10 tys. zł miesięcznie wystarcza, bo żona też zarabia.

Adam Bielan, podobnie jak inni politycy po wypowiedzi Jarosława Gowina, o biedowaniu jako minister został zapytany o swoje zarobki. - Na rękę dostaję około 10 tys. zł, jeśli weźmiemy pod uwagę dietę. To są dobre pieniądze, które dają żyć – stwierdził w Radiu ZET.

Jednak prowadzący audycję dopytywał czy żona zarabia i zasugerował, że może dlatego te 10 tys. zł. wystarcza. - Gdyby żona nie zarabiała to przy dwójce dzieci w Warszawie byłoby gorzej. Podkreślam, że mówimy o Warszawie – ciągnął dalej wicemarszałek Senatu. - Właśnie zauważyłem, że chce pan, żebym jakąś gafę strzelił – dodał.

Adam Bielan: nie śmiałbym oceniać słów prezydenta

- Słowa prezydenta Andrzeja Dudy to próba zwrócenia się o wybaczenie. Jednocześnie wyraźnie mówił, że dzisiejsza Polska nie ma nic wspólnego z zajściami zorganizowanymi przez władze komunistyczne – stwierdził wicemarszałek Senatu.

Chodzi o wypowiedź Andrzeja Dudy podczas obchodów Marca'68. - Moje pokolenie nie ponosi za to odpowiedzialności i nie musi za to przepraszać. Pochylam głowę, jako prezydent. Mówię tym, którzy zostali wypędzeni – wybaczcie. Wybaczcie Polakom, wybaczcie ówczesnej Polsce – mówił prezydent.

Wicemarszałek odniósł się też do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że "Marzec'68 nie powinien być powodem do wstydu, ale do dumy dla Polaków, którzy walczyli o wolność". - Trudno, żeby dwaj politycy, nawet z tego samego obozu, wypowiadali się identycznie – mówił.