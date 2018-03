Krzysztof Szczerski: ustawa wpłynęła atmosferycznie na stosunki polsko-amerykańskie

- Ustawa o IPN wpłynęła atmosferycznie na stosunki polsko-amerykańskie, nie wpłynęła na ich treść - zapewnił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, po spotkaniu z asystentem amerykańskiego sekretarza stanu ds. Eurazji Wessem Mitchellem.



- Jest drugi obszar, który dzisiaj także jest treścią relacji polsko-amerykańskich, to jest różnica zdań dotycząca oceny ustawy o IPN - przyznał Szczerski. - To rzeczywiście temat, gdzie opinie amerykańskie, także poza samą administracją prezydencką, ale także w ogólnym środowisku amerykańskim, są bardzo krytyczne. Rzeczywiście, ta dyskusja powinna być prowadzona i będzie prowadzona. Otwarciem i punktem przełomowym dla tej dyskusji była decyzja prezydenta o skierowaniu tej ustawy od TK. To zostało przyjęte w Waszyngtonie dobrze i w pewnym stopniu uspokoiło sytuację - przekonywał na briefingu w Waszyngtonie prezydencki minister.

- Dyskusja na temat ustawy o IPN nie przenosi się na kwestie sojuszu polsko-amerykańskiego. Nie przenosi się na relacje dyplomatyczne. Nie przenosi się w jakikolwiek sposób na formalne czy realne relacje między naszymi państwami. Nie mamy do czynienia z żadną sytuacją, w której można by było mówić o jakimkolwiek naruszeniu trwałych fundamentów sojuszu polsko-amerykańskiego. Nie ma żadnych co do tego przesłanek, żeby mówić o tym, że ranga tych relacji miałaby być w jakikolwiek sposób obniżona - przekonywał Szczerski.