Kaczyński spotkał się z Tillersonem. "Nie rozmawialiśmy o praworządności"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się w biurze partii w Warszawie z szefem amerykańskiej dyplomacji Rexem Tillersonem. To ostatni punkt wizyty zagranicznego polityka w Polsce. - Rozmowa odbywał się z amerykańskiej inicjatywy - mówił później Kaczyński.

Spotkanie rozpoczęło się ok. 12:35 i trwało ok. 50 minut. Rex Tillerson przyjechał do warszawskiej siedziby PiS, gdzie spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. W rozmowie uczestniczył także m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.