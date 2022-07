Absurdalne oskarżenia Łukaszenki. "Ukraińcy porzucili słowiańską tożsamość"

- Bez względu na to, jak bardzo historia została dziś odwrócona do góry nogami, straciliśmy Ukrainę na długo przed rozpoczęciem operacji specjalnej. Wtedy, gdy jej politycy porzucili słowiańską tożsamość. A nam cudem udało się sprowadzić na tę scenę Ukraińców, nawet tych, którzy od dawna mieszkają w innych krajach - miał powiedzieć Alaksandr Łukaszenka. Białoruski przywódca był gościem Międzynarodowego Festiwalu Sztuk "Słowiański Bazar" w Witebsku. To właśnie tam wyraził nadzieję, że Ukraińcy "wrócą do swojej słowiańskiej rodziny".